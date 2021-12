Il “Babbo Natale” della Onlus Il Terzo Mondo consegna alla Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia tanti prodotti alimentari

In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed in concomitanza alle festività natalizie, il “Babbo della Onlus Il Terzo Mondo ODV, il presidente Charles Tchameni Tchienga, ha consegnato alla Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia e alla Caritas della Chiesa Archipretale di San Biagio, un ingente quantità di prodotti alimentari. In tutto 70 scatole di pane bauletto fresco e pronto al consumo e 300 litri di olio di semi di arachidi.

“Questo piccolo gesto per noi è non soltanto una via per fare risaltare la Solidarietà come un valore universale, ma anche un modo di dare un sostegno in più e concreto alle famiglie indigenti in questo momento natalizio. Ringrazio i benefattori che nonostante le difficoltà, hanno reso possibile questo momento di comunione” dice Tchienga .