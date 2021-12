Incontro online per l’associazione Filò con Pia Campeggiani: si parla di ragione e sentimento nei processi decisionali

Lunedì 20 dicembre alle ore 21.00, la Professoressa Pia Campeggiani (Università di Bologna) sarà l’ospite dell’ultima serata del 2021 del ciclo Incontro col Filosofo, curato dall’ Ass. Filò – Il filo del pensiero, con una conferenza dal titolo: “Ragione e sentimento nei processi decisionali”.

Ecco un breve abstract dell’incontro:

Quando prendiamo una decisione dovremmo farlo a mente fredda o seguendo il nostro cuore? Esaminando l’ipotesi del marcatore somatico di Damasio e la psicofisica del valore di Tversky e Kahneman, ci renderemo conto che in realtà non abbiamo scelta: i processi decisionali sono sempre e inevitabilmente condizionati dalle emozioni, nel bene o nel male.

L’evento è gratuito, previo tesseramento all’Associazione Filò – Il filo del pensiero

Per motivi personali, non si terrà più in presenza ma online sulla piattaforma Zoom. Per conoscere il link al quale collegarsi, scrivere a filo@filoedu.com.

Pia Campeggiani è Ricercatrice di Filosofia morale all’Università di Bologna. È stata EURIAS Fellow presso l’Università di Uppsala e ha lavorato all’Institut d’Études Avancées di Parigi. Si occupa di filosofia delle emozioni e di psicologia morale. È autrice di Le ragioni dell’ira (2013) e Introduzione alla filosofia delle emozioni (2021) e co-curatrice (con A. Panzavolta) di Il Vangelo secondo Bergman (2018). Ha pubblicato numerosi saggi su temi di etica, estetica e filosofia della psicologia in riviste italiane e internazionali.