Tre giorni per festeggiare il Natale con i bambini per l’associazione Terzo Mondo ODV

In occasione delle festività natalizie, l’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga, organizza un momento di condivisione dei valori legati allo spirito di Natale assieme ai bambini e bambine meno fortunati, grazie alla Quarta edizione del progetto “Grazie Babbo Natale 2021“.

Causa Covid-19, e per rispettare le misure di contenimento della pandemia, quest’anno il tradizionale appuntamento natalizio della Onlus con i bambini è esteso su tre giorni. Inizierà questa domenica 19 dicembre dalle re 15:30 alle 18:30. Poi continuerà mercoledì 23 dicembre per concludersi giovedì 24 dicembre; con inizio sempre dalle 15,30 fino alle ore 18:30, presso via Grado 30 Ravenna, sede operativa appunto della Onlus.

“C’è da sottolineare con gioia ed orgoglio – dichiara il presidente Tchameni – che questi tre giorni di sorrisi e felicità che il nostro Babbo Natale si prepara a condividere assieme ai bambini e alle bambine sono state possibili grazie alla collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato All’immigrazione, Group Consar, Consolato di Cipro Ravenna, CGIL e Cgil – Spi Provinciale, UIL e Uil Pensionati Provinciale, Compro Ora Maggiore e I Colleghi di Grisù”.