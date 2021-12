Un pranzo per 50 ospiti “speciali”. Il 25 dicembre la Consulta del Volontariato faentino organizza “Un Natale in Compagnia”

Anche questo Natale torna il pranzo di solidarietà a Faenza “Un Natale in Compagnia” giunto alla 7° edizione. “Un Natale per chi è solo, questo il progetto, per trasformare il giorno di Natale in un momento di festa. Il 25 dicembre saranno una ventina i volontari di varie associazioni che collaboreranno ad organizzare il pranzo presso la Mensa Interaziendale Gemos per oltre 50 ospiti attesi” spiegano dalla Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV, che, con il patrocinio del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina, e la stretta collaborazione della Caritas, grazie al supporto dell’Associazione COmunità ROmagna ODV servizi per la solidarietà CSV di Ravenna, ha attivato una rete di collaborazione nel territorio per organizzare al meglio l’evento, in piena condivisione dello spirito della solidarietà e dell’importanza dell’organizzazione di un’iniziativa di questo tipo.

“Anche il 2021 vede un sostanzioso numero degli iscritti al pranzo – spiega Maria Antonia Bedronici, Presidente Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV -. Indice di un aumento della difficoltà delle persone, di un aumento di nuclei familiari composti da un’unica unità, numero che purtroppo sottolinea il sempre crescente stato di disagio e di solitudine di alcuni strati sociali, anche nel nostro territorio. Proprio questi dati hanno preoccupato e fatto riflettere il mondo del volontariato”.

“Grazie in particolare alla rete dei Servizi Sociali e alla Caritas Faenza-Modigliana sono stati informati gli ospiti – prosegue -. Si aggiungono alla rete e si ringraziano le parrocchie, i dormitori, le mense dei poveri e tutti quei luoghi frequentati da persone sole o potenzialmente in stato di emarginazione e bisogno (associazioni di immigrati, centri per anziani, ecc.)”.

“Un ringraziamento particolare va rivolto a tutti i/le volontari/e, alle aziende, agli artigiani, ai commercianti, alle associazioni e alle singole persone che hanno contribuito con prodotti e beni alla preparazione del pranzo: Banca BCC, Gemos, Rione Giallo, Agrintesa, Granfrutta Zani, Seniogel, Deco, Caritas Faenza-Modigliana, Associazione Cosmohelp, Associazione Faenza per te. Siamo quindi pronti per festeggiare assieme il Natale seguendo le regole imposte dalla pandemia”.

L’evento si svolgerà il 25 dicembre in Via Oberdan n. 7 a partire dalle ore 12,00 i tanti volontari inizieranno a servire i vari commensali. Si mangerà, si canterà, si ballerà… si starà insieme in compagnia.

Per informazioni: Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV 0546-27206