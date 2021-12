“Bagnacavallo d’inverno”: “Pasqualotti” in centro e scambi di auguri nelle frazioni

Il capoluogo e le frazioni si preparano a festeggiare il Natale con eventi e scambi di auguri nell’ambito del calendario Bagnacavallo d’inverno. Giovedì 23 dicembre il centro storico di Bagnacavallo sarà animato dal gruppo musicale I Pasqualotti, che dalle 16 porteranno per le strade della città i loro canti e la loro allegria per accompagnare lo shopping delle feste. Contemporaneamente, nel Giardino d’inverno di piazza della Libertà Miky Caffè proporrà un ristoro natalizio. L’iniziativa è promossa da “Bagnacavallo fa Centro”.

Il giorno della Vigilia, venerdì 24 dicembre, saranno diversi gli appuntamenti con scambi di auguri e doni. Si inizierà alle 16.30 in piazza Tre Martiri a Villanova, dove l’associazione Genitori di Babbo Natale e Befana assieme al Consiglio di Zona invita i residenti della frazione a un momento di ritrovo con distribuzione di doni per i più piccoli. Dalle 18 ci si sposterà a Rossetta: il ritrovo sotto l’albero di piazza don Babini, con ristoro e distribuzione dei doni, è organizzato da Polisportiva e Consiglio di Zona. La giornata si concluderà a Traversara alle 22.30, dove il tradizionale scambio di auguri con assaggio di panettone e un pensiero per i più piccoli è promosso da Consiglio di Zona e Traversara in fiore.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19. Il calendario di eventi Bagnacavallo d’inverno è coordinato dal Comune con la collaborazione della rete “Bagnacavallo fa Centro”, delle associazioni e degli operatori culturali del territorio e dei Consigli di zona. Per tutto il periodo delle feste la sosta a pagamento in centro storico è sostituita dalla sosta con disco orario di 60 minuti.