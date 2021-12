Ravenna. Ospedale Santa Maria delle Croci: associazione “La Ruota Magica” dona un libro speciale ai piccoli pazienti ricoverati nell’Unità Operativa di pediatria

In occasione delle feste natalizie il 20 dicembre l’associazione “La Ruota Magica” ha donato a tutti i piccoli pazienti ricoverati nell’ Unità Operativa di pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna un libro creato da loro intitolato “La magia dello specchio”.

Questo testo affianca al testo tradizionale la comunicazione aumentativa alternativa che permette di offrire a chi ha bisogni comunicativi speciali, la possibilità di comunicare tramite canali alternativi a quelli tradizionali. È un invito a cercare uno specchio per guardarsi dentro come fanno i piccoli protagonisti della storia per ricordare a tutti che siamo legati gli uni agli altri da un magico filo.

“La ruota magica” nasce nel 2014 ed è una associazione di volontariato aperta a tutti, senza scopi di lucro, che ha lo scopo di sostenere e assistere moralmente i piccoli e le famiglie che si trovano ad affrontare, spesso in solitudine, malattie rare, encefalopatie e varie disabilità.

Attraverso il sostegno emotivo si propone di creare momenti creativi e di svago incontri con il personale medico e sanitario e seminari per sensibilizzare la cittadinanza e fornire tutte quelle informazioni di carattere medico, pratico e burocratico per sostenere il percorso della genitorialità.

Tutto il personale della pediatria ospedaliera ringrazia di cuore i rappresentanti dell’associazione per questo pensiero di profonda condivisione