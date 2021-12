Lugo, raccolti oltre 500 euro per la piccola Sara grazie all’Associazione “Bizzuno Insieme”

L’Associazione di Promozione Sociale Bizzuno Insieme svolge la sua attività nell’omonima frazione di Lugo dal 2017 ed è viva grazie ai volontari che hanno cercato di animare il territorio con attività di sostegno e promozione, integrando cultura, sport, divertimento con tradizione enogastronomica. “Il terzo settore e il volontariato – spiegano dall’associazione – vivono di relazione, incontro e confronto che purtroppo sono stati fortemente penalizzati dalla pandemia, ma grazie all’impegno di tutti i volontari che non si sono scoraggiati, Bizzuno Insieme è riuscita a mettere in piedi alcune iniziative durante il 2021 che hanno avuto come evento conclusivo la festa degli auguri di Natale”.

Lo scorso 12 dicembre, nel rispetto delle normative anti covid vigenti, presso la Sede Cooperativa si è svolto il consueto Pranzo di Natale, che ha coinvolto fra volontari ed invitati ben 70 persone.

“Un grazie va a tutti i partecipanti, al Comune di Lugo che ha patrocinato l’evento e agli sponsor che hanno gentilmente messo a disposizione i premi per la lotteria di beneficenza. Una menzione particolare va alle attività della nostra piccola frazione quali: Oreficeria “Preziosi Sangiorgi”, Crai di Bassi Gianluca, Vivai Stellini ed infine orologeria Mainardi di Lugo. Non ci aspettavamo un risultato così – continuano dall’associazione – dato il periodo storico che stiamo vivendo, ma grazie alla partecipazione di tutti è stato possibile raccogliere la somma di 510 euro che il Consiglio ha deciso di devolvere in beneficenza all’Associazione “Cuore e Territorio Aps” che si sta occupando di una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Sara, una bimba di 3 anni con una grave malattia, bisognosa di intervento chirurgico e cure mediche costose ed impegnative“.