Qualche regola elementare per un Natale in casa più sereno

Il decreto varato ieri dal governo Draghi con le nuove misure anti-Covid – e in particolare anti-variante-Omicron – entra in vigore dal 30 dicembre e non prevede divieti o limitazioni particolari per le feste di Natale nelle abitazioni private. Non c’è nemmeno una regola per le visite a parenti e amici come era successo per le festività del 2020. Però ci sono precise raccomandazioni e più delle raccomandazioni c’è il buon senso.

Il ministro della salute Roberto Speranza ha detto ieri: “Arriva un momento particolare con le festività natalizie e il Capodanno: è particolarmente importante che anche i comportamenti individuali siano adeguati rispetto alla fase così complessa che stiamo attraversando. Quindi la raccomandazione è sempre quella della massima attenzione e massima prudenza, dell’utilizzo corretto delle mascherine, del distanziamento e del rispetto delle norme igieniche che abbiamo messo alla base di questi mesi non semplici di battaglia contro il Covid».

Ecco cosa suggeriscono gli esperti e medici del CTS per le feste in luoghi chiusi.

Usare la mascherina – Se si partecipa a un evento affollato, anche in una casa privata, si consiglia di indossare il più possibile la mascherina. Questa cautela a maggior ragione se si è con persone fragili, anche se vaccinate. Non dimenticate mai la mascherina. Può essere molto utile.

Igienizzare le mani spesso – È opportuno lavare spesso le mani e avere sempre a nostra disponibile il liquido igienizzante. Vale quello che abbiamo detto per la mascherina: portate sempre un po’ di igienizzante con voi.

Aprite le finestre non appena potete – Nonostante le temperature invernali se si sta per un periodo di tempo prolungato nella stessa stanza è opportuno aprire le finestre: il consiglio è di farlo almeno ogni 30 minuti per garantire il ricambio dell’aria.

Limitare al massimo gli abbracci – Anche tra parenti non conviventi va mantenuto il distanziamento e quindi si consiglia di evitare i contatti diretti. Gli abbracci, quindi, solo se è strettamente necessario.

Tamponatevi se potete – Se si organizzano delle feste in casa, è fondamentale creare situazioni in cui si riduca il rischio. Se si hanno ospiti quindi è buona norma informarsi sul possesso del green pass; meglio ancora se l’ospite prima di venire ha fatto un tampone ed è risultato negativo.

Tavolate, meglio piccole – Evitare le tavolate con tante persone. Più sono le persone e più è difficile essere sicuri di tutti. Gli esperti raccomandano di evitare l’eccessiva vicinanza fra persone non conviventi. Naturalmente meglio evitare di utilizzare le stesse posate e no allo scambio di bicchieri.

Se non state bene, non mettete a rischio gli altri – Se si ha anche una minima sintomatologia, tosse, raffreddore o mal di gola, è meglio essere prudenti ed evitare di partecipare a qualunque evento o festa familiare, in modo da ridurre il rischio di contagi.