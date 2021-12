Ravenna. Prosegue la difficile situazione per i dipendenti della Tozzi Sud e Tozzi Srl: autorizzato il pagamento della sola mensilità di novembre

In seguito all’inaspettata dichiarazione di fallimento da parte della Tozzi Sud e Tozzi Srl di Ravenna, unitamente all’altrettanto inaspettata sospensione dei rapporti di lavoro con lettera del 6 dicembre 2021, i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno manifestato recentemente forte preoccupazione per la sorte dei dipendenti di Tozzi Sud e Tozzi Srl, chiedendo ai curatori fallimentari che vengano pagati gli stipendi di novembre, dicembre e la tredicesima.

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil informano di aver ottenuto parziale soddisfazione della richiesta avanzata al Giudice per il pagamento delle mensilità di novembre, tredicesima e dicembre; il Giudice ha autorizzato il pagamento della sola mensilità di novembre che è stata pagata ai lavoratori nella giornata del 22 dicembre.

Perdura comunque la forte preoccupazione dei sindacati che il 22 dicembre hanno incontrato membri della segreteria dell’assessore Vincenzo Colla e Responsabili Regionali dell’Agenzia per il lavoro in applicazione del patto sul clima e sul lavoro. Hanno trovato la disponibilità alla copertura tramite gli ammortizzatori sociali del mese di dicembre e mesi successivi nell’attesa di un esercizio provvisorio che potrebbe impiegare circa 20 lavoratori.

Perdura una forte incertezza per i lavoratori che hanno ricevuto cartelle esattoriali da paesi esteri quali la Polonia e la Finlandia; questi crediti verranno ammessi allo stato passivo ma non vi è una soluzione chiara per questi lavoratori che si vedono indebitati con stati esteri.

Inoltre il 23 dicembre i sindacati con le rsu delle aziende metalmeccaniche del comparto OIL & Gas hanno incontrato il sindaco Michele de Pascale, l’assessora Federica Moschini e l’assessora Randi per esaminare la situazione generale della crisi del settore e della transizione energetica.

I sindacati hanno portato al Comune di Ravenna anche la questione delle cartelle esattoriali e l’amministrazione comunale si è resa disponibile a interloquire con professionisti esperti in materia alla ricerca di una possibile soluzione.

I sindacati sono vicini ai lavoratori e alle lavoratrici in questa situazione di sofferenza che va ad interessarli proprio nel periodo natalizio. Nel pomeriggio del 23 dicembre si è svolta l’assemblea con i lavoratori nella quale sono stati esposti gli ultimi aggiornamenti e si terrà una nuova assemblea il 29 dicembre dopo l’incontro con l’Agenzia regionale per il lavoro.