Lotteria Italia, Emilia Romagna: circa 37mila tagliandi distribuiti nelle province di Rimini e Ravenna, Bologna spicca a quota 170mila biglietti venduti

Sono circa 470mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Emilia Romagna. A poco più di una settimana dall’estrazione del 6 gennaio, in Regione è stato distribuito il 7% dei biglietti totali staccati in tutta Italia (circa 6,2 milioni).

Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Bologna spicca tra le province con quasi 170mila biglietti venduti, seguita da Parma e Modena, entrambe a quota 56mila. Circa 37mila tagliandi sono stati distribuiti nelle province di Rimini e Ravenna, mentre superano di poco i 30mila Reggio Emilia, Ferrara e Forlì-Cesena.

A chiudere è invece Piacenza, con 18.700 biglietti. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.