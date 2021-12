Svelato il calendario del Planetario di Ravenna per i mesi di gennaio e febbraio 2022

Presentato il calendario delle attività di gennaio e febbraio 2022 del Planetario di Ravenna. Variazioni del programma sono possibili -informano gli organizzatori- e queste saranno comunicate tramite i social del Planetario.

Per tutte le attività i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria. Dove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di 5 euro intero, 2 euro ridotto e 1 euro per i soci.

Data la situazione sanitaria si potrà accedere al Planetario solo se in possesso della certificazione verde Covid-19 sia digitale che cartacea. Tale certificazione non è per il momento richiesta ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Programma di gennaio 2022

Lunedì 3 gennaio, ore 17:30

Il cielo delle vacanze

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

**Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo invernale.**

Sabato 8 gennaio, ore 16:30

Le stelle del calendario

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

**Costellazioni, zodiaco, ombre e meridiane. Come gli antichi usavano il cielo per scandire il tempo.**

Martedì 11 gennaio, ore 20:30

Sorella Luna

Osservazione della Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario

**Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.**

Martedì 18 gennaio, ore 21:00

Astronomia del Mediterraneo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Agostino Galegati

**Quali conquiste e conoscenze astronomiche avevano le antiche civiltà che si affacciano sul mediterraneo? Qual è l’eredità di questo remoto passato? Greci, Latini, Egizi, Arabi e gli altri popoli hanno dato l’impulso a quella che secolo dopo secolo è diventata l’astronomia moderna.**

Sabato 22 gennaio, ore 18:30

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio; ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità. Per maggiori dettagli vedere su www.arar.it; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€, soci ARAR 5€.

**Scopriamo insieme il cielo con un semplice binocolo. Una guida vi permetterà di scoprire gli oggetti che popolano la vota stellata.**

Domenica 30 gennaio, ore 16:30

Disegnare il cielo: il rapporto tra arte e astronomia

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dagli 8 anni)

**Il cielo è stato uno dei primi aspetti della natura che abbiamo iniziato a raccontare attraverso il disegno. In questa conferenza vi racconteremo il rapporto tra il cielo e la sua rappresentazione nella storia dell’arte.**

Programma di febbraio 2022

Sabato 5 febbraio, ore 16:30

I mestieri del cielo: L’astronauta

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

(attività adatta a bambini a partire dagli 8 anni)

**Il mestiere dell’astronauta è tra i più particolari che ci siano. Richiede una grande preparazione in tantissimi campi. Scoprite cosa serve per diventare astronauti e quali sono i problemi che devono affrontare**

Martedì 8 febbraio, ore 20:30

Domenica 13 febbraio, ore 16:30

A caccia delle costellazioni di Primavera

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

**Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo primaverile**

Martedì 15 febbraio, ore 21:00

Ammassi di galassie: le strutture più grandi dell’universo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Matteo Montemaggi

**Un salto nello spazio per ammirare gli oggetti più belli del cielo profondo**

Martedì 22 febbraio, ore 21:00

Il Sole: la nostra stella

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

**Non sempre si ha l’occasione di vedere immagini diverse dal solito dell’attività della nostra stella; quindi non perdetela.**

Sabato 26 febbraio, ore 19:00

