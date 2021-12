Un gemellaggio per guardare al futuro: siglato il patto tra i Rotary Club di Castel Bolognese Romagna Ovest e Ra’anana in Israele

“Grazie per questa splendida opportunità che apre le porte del mondo al nostro giovane club”. Con queste parole Ivan Farolfi, presidente del Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest, ha salutato Reuven Aire Nahmad, presidente del Rotary Club Pninat Ra’anana in Israele al termine dell’incontro sulla piattaforma Zoom di mercoledì 29 dicembre che ha sancito il gemellaggio tra i due club.

Il Rotary Club Pninat Ra’anana è nato nell’ottobre scorso, conta 25 soci e si trova a 25 km a nord di Tel Aviv. Obiettivo del gemellaggio è quello di crescere insieme nella comprensione e nella buona volontà e nella pace attraverso l’amicizia e gli scambi professionali fra uomini e donne unite nell’ideale del servizio.

“Il contatto con il club è avvenuto grazie ai social media – annota il segretario Davide Zagonara – e facilitato dalla piattaforma Zoom”. D’altra parte il presidente Nahmad ha sottolineato come “una delle cose più belle del Rotary è l’opportunità di incontrare e creare amicizie con rotariani di tutto il mondo, oltre che a conoscere altre culture e promuovere percorsi positivi”.

È intenzione comune dei due sodalizi creare un network fra ‘club gemelli’ di tutto il mondo, così da poter far sperimentare l’azione internazionale e l’amicizia ad ogni socio e ai suoi familiari. Per questo si attiveranno subito i canali di comunicazione tipici (bollettino, gruppi social) in attesa di avviare scambi veri e propri in presenza.

Contestualmente alla sigla del gemellaggio, sono stati piantati due alberi nella Foresta della pace dedicata a Paul Harris in Alta Galilea come segno di duratura amicizia. Nella tradizione ebraica piantare un albero è simbolo di pace, fratellanza e amore verso la terra, rappresenta la continuità della vita.