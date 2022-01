Collettivo Autonomo Ravennate chiede nuovo incontro a Sindaco e Giunta sull’ex Ostello di Dante

Il Collettivo Autonomo Ravennate – Comitato d’intervento per l’autogestione dell’ex Ostello di Dante – ci riprova. Dopo la prima richiesta di incontro al Sindaco Michele de Pascale e alla Giunta comunale sull’ex Ostello Dante, che non ha ottenuto risposta, il collettivo ha nuovamente inviato una richiesta ufficiale di confronto. La finalità di questo incontro – dicono – è quello di confrontarsi e trovare una soluzione al degrado della struttura e per realizzare un progetto di gestione sociale.

Il 27 novembre scorso si era tenuto presso ex Ostello di Dante in via Nicolodi 12 a Ravenna anche un “presidio militante” per riaffermare la richiesta di acquisizione in autogestione della struttura citata. L’ipotesi che questa volta Sindaco e Giunta rispondano è assai remota, poiché, come si sa, le intenzioni dell’Amministrazione comunale vanno in tutt’altra direzione.