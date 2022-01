In piazza del mercato a Ravenna per dire “Mai +!” alla violenza contro le donne. Presidio un sabato al mese

Ge.Ne.Ra – coltivatori di culture e legalità- inizia la Campagna contro la violenza alle donne per dire “MAI+!”. Sabato 8 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12 alcune consigliere dell’Associazione saranno in piazza del mercato a Ravenna, assieme all’assessora Federica Moschini, con delega alle Politiche e culture di genere e ad Alessandra Bagnara, Presidente di Linea Rosa.

“Insieme per richiamare l’attenzione di tutti/e su questo mortale fenomeno – commentano -, in continuo aumento (106 2021) e per indicare, alle donne che necessitino di parlare, le associazioni specializzate come Linea Rosa a Ravenna e Demetra per i Comuni della Bassa Romagna. I femminicidi si contrastano con la cultura, con leggi rafforzate e pene più severe per la mano assassina ma anche con il coinvolgimento massiccio di cittadine/i affinché le donne non si sentano più sole e non abbiano paura di denunciare, è anche sempre più evidente il grave coinvolgimento dei figli, delle mamme perseguitate, assassinati o rapiti dai padri”.

Sabato 8 gennaio alle ore 9,30 e il 1°sabato di ogni mese (per un anno) membri dell’associazione saranno al mercato con 2 pannelli roll -up: in uno si rappresentano volti di donne, nell’altro compariranno i nomi delle donne assassinate. I volontari distribuiranno un volantino tradotto in 9 lingue con la frase inviata da Linea Rosa: “La violenza che subisci non è il tuo destino – si può uscire dalla violenza – chiamaci – Moralmente siamo tutt* responsabili”.

L’iniziativa è stata riconosciuta dal Comune di Ravenna e Bagnacavallo che hanno concesso il patrocinio.

L’associazione ringrazia i due artisti ravennati che hanno contribuito e donato la loro arte: Davide Reviati “volti di donne” e Mariella De Logu “La Rondine Ferita”, le tavole sono state sapientemente lavorate graficamente da Riccardo Galeati (Riga&Sara).

Ge.Ne.Ra coltivatori di culture e legalità è un’associazione di volontari che lavorano sui temi della cittadinanza attiva, sui diritti e della cultura.