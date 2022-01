Il Circolo ACLI organizza la premiazione del 57° Concorso Presepi Città di Lugo

La premiazione del 57° Concorso Presepi Città di Lugo, organizzato dal Circolo ACLI di Lugo in occasione del Natale 2021, avrà luogo domenica 16 gennaio alle ore 15,00, nella Chiesa di S. Gabriele Arcangelo, via Don Bosco 3, Lugo.

Alla premiazione saranno presenti il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, il Vescovo di Imola, S.E. Mons. Giovanni Mosciatti; nel rispetto delle normative anti-COVID, sono stati invitati a partecipare solo i primi 10 classificati, ai quali è stato inviato l’avviso personalizzato. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Nuovo Diario Messaggero https://www.facebook.com/nuovodiario e con tale modalità potrà essere seguito dagli altri concorrenti e da quanti altri intendano collegarsi. Al vincitore sarà consegnato un mosaico artistico realizzato dalla Compagnia dei Musi Vari, della scuola di Mosaico dell’Università degli Adulti di Lugo.

Alcune immagini di tutti i presepi che hanno partecipato al concorso sono visibili sulla pagina Facebook del Circolo ACLI https://www.facebook.com/CircoloACLILugo e sul quotidiano online www.pavaglionelugo.net.

“Un doveroso ricordo – scrivono da Acli – va, in quest’occasione, ad Arrigo Antonellini, scomparso proprio un anno fa, “da sempre” persona di spicco del Circolo ACLI di Lugo, diverse volte anche in veste di Presidente e Vice-Presidente. E’ stato Arrigo che negli anni ha sempre sostenuto il Concorso Presepi, e che ha incentivato e incoraggiato l’iniziativa anche in quei momenti in cui la tradizione di fare il presepio, particolarmente nelle comunità, ma anche in casa, sembrava quasi scomparsa”.

La Presidenza del Circolo ACLI Lugo ringrazia “quanti hanno partecipato al 57° Concorso Presepi Città di Lugo, le Autorità che hanno dato la disponibilità ad essere presenti, l’Editoriale de Il Nuovo Diario Messaggero che ha collaborato per la realizzazione della dirette streaming. Ringrazia, inoltre, quanti hanno sostenuto il relativo progetto, in particolare la Curia di Imola che ha stanziato un contributo sulle disponibilità dell’8 per mille”.