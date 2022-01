Lugo. Mostra alle Pescherie della Rocca in vista del Giorno della Memoria

Una mostra in 31 pannelli ideata e realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi che ricostruisce, attraverso un’accurata cartografia e una ricca documentazione iconografica, la storia del complesso concentrazionario e centro di sterminio di Auschwitz. La versione italiana di questa mostra è stata realizzata grazie al sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna e l’esposizione arriva a Lugo, alle Pescherie della Rocca, dopo il debutto dello scorso anno al Museo Ebraico di Bologna.

L’inaugurazione, in vista del Giorno della Memoria, è prevista sabato 15 gennaio alle 16.30 alle Pescherie della Rocca in piazza Garibaldi 2 alla presenza del sindaco Davide Ranalli e di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia.

Ad Auschwitz, intendendo anche i campi di Birkenau dove si trovavano i crematori e le camere a gas e gli altri campi satellite, sono state assassinate più di 1.100.000 persone, anche migliaia di italiani. La mostra dedica un approfondimento tematico sulle deportazioni dall’Italia di cui Auschwitz è stato il principale luogo di deportazione degli ebrei catturati nella penisola e nel Dodecaneso italiano dopo l’8 settembre 1943. Ad Auschwitz vennero condotti anche non ebrei, soprattutto donne prigioniere politiche e centinaia di donne rastrellate nella zona nord orientale e nel litorale adriatico, in particolare in Istria.

La mostra rimarrà aperta dal 15 gennaio al 6 febbraio. Apertura il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per gli studenti delle scuole con i loro insegnanti è possibile la visita in mattinata prenotando allo 0545 38414. Per gli insegnanti è a disposizione una corposa dispensa a cura dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna e una scheda di verifica per gli studenti.