La celebre coppia social Dean e Nala innamorata dei mosaici ravennati

Gli appassionati di social probabilmente già conoscono “1bike1world”, pagina da un milione di follower che documenta i giri per il mondo in bicicletta di un ragazzo e della sua gattina. Dean Nicholson proviene dalla Scozia: originario di Dunbar (cittadina situata sulla costa sud-est della Scozia, nell’area amministrativa dell’East Lothian) dopo aver lasciato il lavoro di operaio nel 2018 è partito alla volta del mondo (sì, del mondo) in sella ad una bicicletta.

Pochi mesi dopo la sua partenza Dean ha incontrato una gattina randagia con la quale è scattata la proverbiale ‘scintilla’. Chiamata Nala, la fida compagna di Nicholson lo ha portato a pensare: “Ma e se facessi un account social con la quale documentare le nostre avventure?”. Un’idea che si direbbe piuttosto azzeccata quella di Dean, considerando la mole di fan raggiunti nell’arco di tre anni, peraltro gli ultimi due piuttosto complicati causa pandemia Covid-19.

In questi giorni la coppia è in giro per Ravenna, nuova tappa dell’itinerario globale dei nostri. Su Instagram l’ufficio Turismo del Comune di Ravenna ha invitato Nicholson e Nala a ricevere informazioni in piazza San Francesco, mentre sono già arrivate offerte per corsi di mosaico, tema che sta particolarmente incuriosendo lo scozzese.

Sul sito ufficiale della coppia 1bike1world – Dean and Nala maggiori informazioni.