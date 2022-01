Marco Melandri ritratta la frase shock sul Covid: “Stavo scherzando con un amico, mie parole mal interpretate”

L’ex pilota ravennate di MotoGp Marco Melandri è finito nell’occhio del ciclone mediatico in seguito ad una sua frase shock nella quale, il 39enne, ha dichiarato di avercela messa tutta a prendere volontariamente il Covid potendo così evitare il vaccino.

Melandri, campione del mondo della classe 250 nel 2002 nonché primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike (con 22 successi) nella serata di sabato è intervenuto attraverso la sua pagina instagram facendo marcia indietro e cercando di chiarire l’accaduto:

“Mi trovo nuovamente dentro un uragano enorme per una frase ironica e scherzosa. Quando mi sono trovato a contatto con una persona che era negativa e mi disse: “Guarda ieri probabilmente ho visto un positivo” ho fatto la battuta dicendo: “Ok almeno prendo il Covid così avrò il green pass e lo prendo per necessità”. Non sarei mai andato veramente da qualche parte per incontrare qualcuno positivo per ammalarmi e non l’avrei mai nemmeno consigliato. Ancora una volta sono dentro all’uragano mediatico e mi dispiace che le mie parole sian0 state mal interpretate”.

Melandri, ospite alla manifestazione organizzata a Milano dal movimento Italexit del senatore Gianluigi Paragone, aveva precedentemente dichiarato: “Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo voglio guardare mia figlia in faccia. Ho deciso di espormi perché non ho più nulla da perdere. Non mi interessa essere contrario o favorevole al vaccino. Non considero il vaccino un’alternativa valida”.