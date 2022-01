Fernanda Pezzi spegne 100 candeline: gli auguri del sindaco di Fusignano

Venerdì 14 gennaio Fernanda Pezzi di Fusignano ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Per l’occasione, presso la casa di riposo “Giovannardi e Vecchi” dove risiede da circa tre anni, Fernanda ha ricevuto la visita del sindaco Nicola Pasi, che le ha portato in dono un mazzo di fiori a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

Fernanda è nata il 14 gennaio 1922 a Fusignano, dove ha vissuto per tutta la vita. Sposata con Giuseppe Fiorini, entrambi hanno sempre lavorato nei campi, prima come coloni e poi, dopo aver acquistato un podere, come coltivatori diretti.

Senza figli, è rimasta vedova nel 1999 e da allora è stata accudita dai nipoti Giacoma e Renzo Minguzzi, fino all’inserimento in casa protetta.





Gli auguri del sindaco di Fusignano a Fernanda Pezzi