Quattro posti per il servizio civile alla Pubblica Assistenza Città di Lugo

Il Dipartimento per il Servizio Civile Universale ha emanato un bando per la selezione di 56.205 giovani dai 18 ai 28 anni da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sul sito: http://scelgoilserviziocivile.gov.it.

La Pubblica Assistenza Città di Lugo è presente nel bando con un progetto per un totale di 4 posti, dei quali uno per giovani a basso livello di scolarizzazione. Il progetto proposto ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni; è previsto un compenso di 444,30 €/mese.

Nel corso del periodo di servizio gli operatori volontari potranno ricoprire i seguenti ruoli nella sede di via Piratello 102, Lugo, RA:

– Accompagnatore nei trasporti ordinari sociali

– Autista nei trasporti ordinari sociali

– Accompagnatore nei trasporti ordinari sanitari

– Autista nei trasporti ordinari sanitari

– Centralinista

Per informazioni: www.pubblicaassistenzalugo.org; tel: 0545 32992.