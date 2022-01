Cervia. Giampiero Ceccarelli ospite a RSC Radio Social Coast

Continua l’attività di Radio Social Coast, la radio di comunità cervese. Tra i numerosi ospiti delle trasmissioni, anche Giampiero Ceccarelli è stato intervistato da Giovanni Di Caprio.

L’intervista completa è momentaneamente sul canale Twitch di Radio Social Coast, nella puntata del 13 Gennaio, e prossimamente uscirà anche sui canali YouTube e Spotify

Per seguire la programmazione di Radio Social Coast, il martedì e il giovedì dalle 21.00 alle 23.00 e la domenica dalle 17.30 alle 24.00, basta andare sul sito: www.radiosocialcoast.it.

Classe 1948, Ceccarelli è stato per quasi 30 anni terzino sinistro del Cesena, dalle giovanili sino ad essere capitano, bandiera e recordman di presenze coi bianconeri. Dopo la carriera da calciatore hai iniziato quella da allenatore in seconda: prima a Cesena poi aL Pireo, dove è stato per 3 anni vice allenatore dell’Olympiakos. Dal 2004 al 2010 hai anche fatto l’osservatore per la Nazionale, poi dal 2011 al 2018 l’osservatore del Cesena.

Un viaggio nella carriera dell’ex capitano e bandiera storica del Cesena, accompagnata dalle domande e le osservazioni del 20enne Di Caprio. Una storia straordinaria fatta di curiosità, momenti belli e brutti, ma soprattutto di uno straordinario amore nei confronti della maglia bianconera.

“E’ stato un grandissimo onore per noi di Radio Social Coast avere avuto l’opportunità di intervistare Ceccarelli e di aver avuto con lui una splendida chiacchierata fatta di piacevoli ricordi”, fanno sapere da RSC.

Per qualsiasi informazione, si può contattare la radio attraverso i profili Instagram e Facebook dedicati.