Uno considerato troppo vecchio per dare amore, l’altro per essere adottato: la storia di Ennio e Aldo, l’anziano e il micio che hanno commosso la Romagna

La loro storia, partita questo gennaio all’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno, ha commosso i cuori di tanti romagnoli e ricevuto tantissimi like e commenti: parliamo di Ennio, anziano a cui era stato detto che era troppo vecchio per adottare un animale, e di Aldo, micio ospite dell’Infermeria Felina che nessuno aveva voluto perché non più giovane e un po’ acciaccato.

“Troppo vecchio per donare amore incondizionato e ricevere in cambio un po’ di compagnia l’uno, e troppo vecchio e stanco per meritare amore l’altro? – scrivono i volontari Enpa – Si voleva tutelare l’animale da una possibile futura e indefinita sofferenza nella perdita del padrone? Può essere, ma chi siamo noi per giudicare? Abbiamo suggerito a Ennio di passare dall’infermeria e lui determinato è venuto e indovinate chi ha scelto… Aldo!”

È così che i due si sono trovati, anzi, si sono scelti: da allora sono inseparabili, come testimoniano le tante foto della coppia che trascorre giornate felici in un abbraccio che, finalmente, ha lenito la solitudine di entrambi. I volontari, con un aggiornamento di pochi giorni fa, fanno infatti sapere che “Aldo ci saluta e ci fa sapere di essere felicissimo con il suo Ennio! Ormai lo spettro di com’era quando è arrivato da noi sta facendo posto alla gioia di adesso! Bravi ragazzi continuate così!”