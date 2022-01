Conselice. Pubblicato il bando per la gestione del bar all’interno del parco “Bourgoin Jallieu”

È in pubblicazione il bando di gara per la concessione della gestione del bar all’interno del parco pubblico “Bourgoin Jallieu” di Conselice. Il bar è di proprietà comunale e la concessione riguarda il servizio di somministrazione alimenti e bevande e ha lo scopo di valorizzare l’aggregazione e la socializzazione, le attività di intrattenimento ed eventi rivolti a ogni fascia di età, in particolare bambini e ragazzi, promuovendo la collaborazione con le associazioni locali, le istituzioni scolastiche. Gli interessati dovranno inserire le proprie idee nell’ambito del progetto di gestione da presentare in sede di gara.

Nei locali in concessione sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchiature elettroniche per il gioco d’azzardo. La durata della concessione è di tre anni, prorogabili per ulteriori tre; l’importo del canone annuo a base di gara è di 2mila euro (Iva esclusa).

È possibile presentare domanda di partecipazione entro le 13 di lunedì 7 febbraio.

Tutte le informazioni e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione – Bandi di gara.