Ravenna. L’ordine del giorno dei lavori nel Consiglio comunale del 25 gennaio

Domani, martedì 25 gennaio, alle 15, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Morti e ricoverati attenzione se abitavate soli vi fanno pagare la Tari per sei persone”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna/Polo civico-popolare; “Via Baiona, interventi necessari per la sicurezza stradale” di Giancarlo Schiano del gruppo Movimento Cinque stelle; “Casa della salute a San Pietro in Vincoli, potenziare il servizio di ricezione delle chiamate” a cura di Andrea Vasi consigliere del gruppo consiliare Pri.

Seguiranno l’informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del regolamento per la concessione di contributi e la comunicazione delibere di giunta ai sensi regolamento di contabilità – 2° semestre 2021, da parte dell’assessora al Bilancio, Livia Molducci.

Quindi le interrogazioni: “Emergenza per degrado manto stradale in via Salietti”, presentata dal consigliere Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Pista ciclabile Classe Fosso Ghiaia, qual è lo stato dell’arte”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi; “Via Maccalone, Piangipane: stato dell’arte sulle condizioni dell’incrocio con via Canala e del manto stradale”, a cura di Alessandra Folli, consigliera del gruppo Partito democratico; “Its: opportunità formative e sbocchi lavorativi” di Stefania Beccari, consigliera del gruppo Partito democratico.

Si tratterà poi la mozione “Intitolare un luogo pubblico a Mauro Dragoni”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna – Città forese lidi.

Successivamente verranno esaminati, discussi e votati i seguenti ordini del giorno: “Ricorrenza della caduta del muro di Berlino 9-11-1989/9-11-2021”, presentato da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Per una Ravenna accogliente ed inclusiva”, proposto da Luca Cortesi e Francesca Impellizzeri, rispettivamente consigliere e capogruppo di Ravenna Coraggiosa; “Adeguare l’assegno di invalidità anche alle persone con oltre il 74% di riduzione della capacità lavorativa”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico-popolare; infine “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Farini a San Pietro in Vincoli”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi.