Al via a Cotignola due corsi di italiano per stranieri

A Cotignola sono iniziati due corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, organizzati dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Lugo, in collaborazione con il Comune di Cotignola e la parrocchia di Santo Stefano e grazie all’utilizzo di fondi Fami. Il primo corso, di rinforzo alla lingua, è per donne e si svolge online nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 11.30.

Il secondo corso è per principianti e si svolge nelle serate di martedì e giovedì dalle 19 alle 21.30 nei locali della parrocchia, in via Rossini 48/B. Ci sono ancora posti disponibili per entrambi i corsi; per informazioni e iscrizioni contattare l’Urp al numero 0545 908871, mail urp@comune.cotignola.ra.it.