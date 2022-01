Nuovo volto per il Conad City di Voltana

Inaugura mercoledì 2 febbraio alle 9 il Conad City di Voltana, in via Fiumazzo 643. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, alla presenza del Sindaco di Lugo, Davide Ranalli e del presidente di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Maurizio Pelliconi. Saranno presenti anche il direttore Assistenza Rete CIA-CONAD, Federica Corzani e la presidente della Consulta Voltana-Ciribella-Chiesanuova Valeria Monti. La benedizione sarà impartita da don Maurizio Ardini, parroco di San Giovanni in Bosco e Sant’Antonio da Padova in frazione di Voltana.

Il punto vendita impiega 8 persone. La gestione è affidata a Monica Cesari, che gestisce già un altro punto vendita a Filo di Alfonsine, in società insieme alle figlie. Grande attenzione alle referenze del territorio romagnolo e la tipica cura dei prodotti freschi del marchio Conad caratterizzano l’offerta del negozio, che ha una superficie di vendita di circa 250 metri quadrati. All’interno è possibile trovare la macelleria servita con lavorazione tradizionale, il pesce confezionato, la gastronomia con un vario assortimento di pietanze calde e fredde pronte da gustare. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19,30; la domenica dalle 8,30 alle 12,30.

“Il Conad City di Voltana — dice il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi — è un punto di riferimento importante per la comunità di Voltana sin dal 2012, quando venne aperto sostituendo due piccole botteghe di prossimità. Abbiamo scelto di eseguire i lavori di ammodernamento per step successivi, mantenendo il negozio sempre operativo, al fine di ridurre al minimo i disagi. Pensiamo che il servizio per le persone venga prima di tutto, soprattutto in questa fase delicatissima legata alla pandemia. I reparti sui quali interverremo per primi sono la panetteria e la gastronomia con servizio a banco caldo per dare maggior offerta alla clientela e ampliare e completare l’assortimento in maniera più moderna e più completa. Il caponegozio sarà uno stretto collaboratore dell’altro punto vendita di Filo: Maicol Lombardo, un 32enne che nonostante la giovane età ha già maturato un’importante esperienza e al quale vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”.