Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Daniele Piraccini, impegnato in lavori socialmente utili

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il signor Daniele Piraccini che si impegna in lavori socialmente utili. In particolare Daniele si prende cura della pulizia del Piazzale Pietro Nenni e del Parco delle Rimembranze a Montaletto, vicino a casa sua.

Grazie al suo senso civico tiene pulita l’area, spazzando, raccogliendo foglie e cartacce. Tutto questo con gli attrezzi acquistati dal Consiglio di zona e con l’impegno del proprio tempo.

Il Sindaco come riconoscimento l’ha ringraziato per il suo operato: “È ammirevole che persone come Daniele si impegnino, dedicando il loro tempo alla propria città, in modo disinteressato e con grande passione. Un esempio di alto senso civico”.