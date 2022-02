L’omaggio di Tchienga (presidente Terzo Mondo Odv) a Paolo Gatta: “Era un grande lavoratore e una brava persona”

Charles Tchameni Tchienga, presidente de Il Terzo Mondo Odv, è intervenuto pubblicamente per porgere le condoglianze alla famiglia di Paolo Gatta, scomparso nella giornata del 31 gennaio 2022:

“Con gran dispiacere e tristezza ho appreso la notizia del decesso di Paolo Gatta, avvenuto l’ultimo giorno del mese di gennaio dell’anno 2022. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Innanzitutto era un lavoratore, una brava persona.

É stato per anni il mio presidente, il presidente dell’allora cooperativa Grar dove ho lavorato. Per come ho conosciuto Paolo sul lavoro, posso dire ai suoi figli Rudy e Vania di essere sempre felici ed orgogliosi di aver potuto godere della presenza di un padre così affettuoso, disponibile e preciso.

Ora tutto il mio pensiero va a sua moglie che lo ha sempre accompagnato. Anna Maria, nessuno muore finché rimane nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Siamo insieme. Sentite condoglianze”.