Faenza e Bologna più vicine: coi Treni Rock dal 28 febbraio due nuove corse veloci per i pendolari

Due nuove corse veloci tra la Romagna e Bologna per agevolare i pendolari che ogni giorno scelgono il trasporto su ferro per recarsi nel capoluogo emiliano. Regione e Trenitalia Tper aumentano l’offerta di viaggio per lavoratori e studenti mettendo a disposizione dal 28 febbraio, dal lunedì a venerdì, un nuovo treno Rock a due piani.

Il nuovo convoglio partirà da Cattolica alle 6.27 per arrivare a Bologna alle 7.57. Il treno fermerà a Misano Adriatico (6.32), Riccione (6.36), Rimini (6.44), Cesena (7.02), Forlì (7.14) e Faenza (7.24). Saliranno così a dieci i treni provenienti dalla Romagna in arrivo a Bologna centrale fra le 6.47 e le 9.05 del mattino per un totale, con le regole attuali, di oltre 5 mila posti a sedere.

Per il rientro, sempre con un treno Rock, si partirà da Bologna Centrale alle 18.12 con arrivo a Cattolica alle 19.45 e fermate a Faenza (18.40), Forlì (18.50), Cesena (19.03), Rimini (19.25), Riccione (19.35) e Misano Adriatico (19.39). Il nuovo treno potenzierà l’offerta di rientro grazie a una partenza intermedia fra quelle, già disponibili delle 17.34 e 18.34.

Le caratteristiche del Rock, che può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2, unita a una razionalizzazione delle fermate per agevolare i pendolari, hanno consentito una riduzione dei tempi di viaggio delle due nuove corse di circa 20 minuti rispetto all’offerta già disponibile. I nuovi servizi saranno acquistabili a breve sui canali di vendita di Trenitalia Tper e Trenitalia.

“Prosegue l’impegno della Regione per una mobilità sempre più sostenibile- afferma l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini-. Grazie al contratto di servizio con Trenitalia Tper siamo infatti pronti ad aumentare l’offerta per i pendolari che ogni giorno scelgono il treno per il tragitto casa-lavoro-scuola, rispettando l’ambiente. Le nuove corse renderanno ancora più competitiva la scelta del treno rispetto all’auto. Anche così cerchiamo di dare una risposta positiva ed ecologica alla ripartenza post-pandemica. Una scelta che guarda al futuro e alla stagione estiva, quando l’arrivo di nuovi treni Rock tra Bologna e la Romagna sosterrà in modo concreto anche il nostro turismo”.

“Con l’arrivo dei nuovi treni e grazie al contratto di servizio con la Regione Emilia-Romagna- spiega l’amministratore delegato di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio– si stanno creando le condizioni per un servizio sempre più a misura dei nostri viaggiatori. La risalita dei contagi dei mesi scorsi ha rallentato una ripresa che, fino a scorso, era in graduale ricrescita. Confidiamo in una inversione di tendenza e stiamo preparando la programmazione per l’estate quando, grazie anche all’arrivo di due nuovi treni Rock da 1200 posti, potremo continuare a portare in vacanza con comodità e in sicurezza tutti coloro che preferiranno il treno all’auto per il proprio viaggio”.