Grand Tour gastronomico d’Italia al Mercato Coperto Ravenna: i piatti di Piemonte, Trentino, Lombardia e Veneto

Il Mercato Coperto Ravenna (Piazza Costa) lancia Cene Regionali – Grand Tour Gastronomico d’Italia, quattro cene nel segno della tradizione per riproporre i piatti che hanno fatto la storia della gastronomia popolare di Piemonte, Trentino, Lombardia e Veneto. E non poteva che essere un simbolo della tradizione alimentare e culinaria romagnola come il Mercato Coperto, a promuovere un appuntamento come questo.

Le proposte, a cura dello Chef Marco Cavallucci e della sua brigata, potranno essere ordinate singolarmente e abbinate ai piatti del menu Romagna Terra e Mare.

Si comincia mercoledì 9 febbraio con la cucina del Piemonte. In menù

𝐴𝑔𝑛𝑜𝑙𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑟𝑜, 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑖𝑎 𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜 36 𝑚𝑒𝑠𝑖

𝐺𝑟𝑎𝑛 𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑’𝑎𝑔𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒, 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜, 𝑚𝑎𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎)

𝐵𝑜𝑛𝑒𝑡 – 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜, 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑟h𝑢𝑚

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑚𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑡𝑜

La settimana successiva (mercoledì 16 febbraio) si sale in Trentino per gustare:

𝑇𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑘, f𝑜𝑟𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖

𝐺𝑢𝑙𝑎𝑠h 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑡𝑒

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜f𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎

Mercoledì 23 febbraio va in tavola la Lombardia con:

𝑇𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑧𝑢𝑐𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑟𝑜, 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑖𝑎 𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎

𝑂𝑠𝑠𝑜𝑏𝑢𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑜 zafferano

𝑆𝑏𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑐h𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑦

Il Gran Tour si chiude mercoledì 2 marzo con la cucina del Veneto. Ecco allora

𝑃𝑎𝑡è 𝑑𝑖 𝑓𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 mostarda e 𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑜𝑐h𝑒 𝑡𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑅𝑖𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑣𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛 (𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎𝑛𝑎)

𝐵𝑢𝑠𝑠𝑜𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑧𝑎𝑏𝑎𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎

Per informazioni e prenotazioni: 0544 244611 – 3428174898 info@mcravenna.it.