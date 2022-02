Giorno del Ricordo della tragedia delle Foibe. A Lugo, Per la Buona Politica depone una corona d’alloro

La tragedia delle Foibe e il dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le proprie case, è una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese. Dal 2004, il Parlamento italiano ha istituito il “Giorno del Ricordo”, da celebrare ogni anno il 10 febbraio, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe.

Nell’occasione, a Lugo, giovedì mattina, dalle ore 11.30, una delegazione del movimento civico Per la Buona Politica e alcuni familiari testimoni di quella tragedia deporranno una corona d’alloro presso il parco (area verde) situato nel Quartiere Lugo Ovest, in via M. Luzi, dedicato al ricordo e alla memoria di tutte le vittime di quel tragico periodo storico.