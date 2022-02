Con “Tutta mia la città” il territorio faentino vuole sentirsi più sicuro e accogliente

Nove messaggi veicolati attraverso i consueti mezzi d’informazione e sulle reti sociali sono i punti focali di “Tutta mia la città”, la campagna di comunicazione sulla sicurezza urbana promossa dall’Unione Romagna Faentina, che prenderà il via lunedì prossimo 14 febbraio con l’intento di raggiungere la grande maggioranza delle 80mila persone che popolano il territorio dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo.

La campagna “Tutta mia la città” nasce all’interno del progetto “UrbSecurity – Planning safer cities”, finanziato dal programma “Urbact” dell’Unione Europea, il quale ha l’obiettivo di prevenire i comportamenti antisociali e la segregazione, migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei cittadini e la loro percezione di sicurezza. All’Unione Faentina sono destinati circa 7.500 euro, mentre l’Ente locale ne utilizzerà circa 2.500 di risorse proprie.

L’intento è di rendere i cittadini e le cittadine più consapevoli del proprio ruolo nel rendere più sicuro e accogliente il territorio che vivono ogni giorno. La campagna di comunicazione vuole infatti mettere in luce quelle azioni di cittadinanza virtuosa che già esistono sul territorio e sensibilizzare coloro che non ne sono a conoscenza: ogni piccolo contributo può migliorare la percezione della sicurezza in città.

Da sinistra Luca Della Godenza, Massimo Bosi e Davide Agresti.

Nei prossimi tre mesi, gli abitanti della Romagna Faentina potranno entrare in contatto con i messaggi della campagna sia in “luoghi virtuali” come il sito internet e i social media dell’Ente, sia nei luoghi fisici che frequentano ogni giorno, grazie a manifesti, vetrofanie negli esercizi commerciali, o segnaletica verticale che racconta i luoghi di cui gruppi di volontari si stanno già prendendo cura.

A livello visivo, la campagna sarà riconoscibile grazie alla mascotte gialla esagonale, un chiaro rimando al logo dell’Unione della Romagna Faentina.

Alla presentazione di “Tutta mia la città”, avvenuta nella Sala del Consiglio comunale di Faenza in Palazzo Manfredi, sono intervenuti Luca Della Godenza (sindaco di Castel Bolognese e assessore alla Sicurezza dell’Urf), Davide Agresti (assessore alle Politiche europee del Comune di Faenza), Massimo Bosi (assessore alla Sicurezza del Comune di Faenza), affiancati da Massimiliano Pederzoli e Dario Laghi (rispettivamente sindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Brisighella), oltre a Vasco Talenti (comandante della Polizia Locale dell’Urf).

Da sinistra Monica Visentin, Luca Della Godenza, Massimo Bosi e Davide Agresti.

“Si cerca di contenere e prevenire i disagi che si manifestano nella vita di comunità – ha affermato Della Godenza -. In questo senso l’Urf ha voluto spingersi oltre la proposta dell’Unione Europea, assieme ad altre sei municipalità europee molto importanti, tra le quali Madrid”.

“Il progetto, partito grazie all’operato delle precedenti amministrazioni comunali poi interrottosi a causa della pandemia, ha ripreso il suo cammino – ha detto Agresti -. La partecipazione è stata grande, perché grande è stato il coinvolgimento dei numerosi portatori d’interessi, tra cui ricordo le Associazioni di Categoria, associazioni di volontariato e una classe dell’Istituto Professionale per i Servizi commerciali ‘Dionigi Strocchi’ di Faenza”.

Nel corso di un laboratorio di educazione civica tenuto da professionisti della comunicazione pubblica la classe ha elaborato i messaggi che sono diventati parte integrante della campagna, di cui alcuni compaiono sui tre manifesti che varranno affissi nel territorio: “Quando ti occupi delle persone nasce una comunità”, Conoscersi meglio aiuta a sentirsi più sicuri”, “I luoghi che ami hanno bisogno di cure”. La parte grafica è stata curata da un’agenzia di comunicazione.

“Il nostro ringraziamento va ai Consigli di Quartiere e ai 28 gruppi di vicinato attivi in tutta l’Unione Faentina per un totale di circa 2.000 persone – ha sottolineato Bosi -: questi ultimi hanno avuto un comprensibile calo di attività negli ultimi due anni, ma si sta tornando alla normalità”.

“Nel complesso si tratta di un progetto di lungo periodo – ha spiegato Monica Visentin, che ha portato avanti la progettazione -. E questo, nell’ambito dell’Unione Europea, è il primo progetto che si occupa di sicurezza urbana”.