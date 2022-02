Ravenna. A San Valentino dillo con un fiore, con una ‘love box’ contadina o con un’esperienza in agriturismo

Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che agricoltori e vivaisti festeggiano con iniziative nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi dove tornano a sfilare i fiori degli innamorati, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere.

L’appuntamento, in provincia, è per sabato 12 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13 presso il Mercato contadino coperto di via Canalazzo 59 a Ravenna dove sarà presente la “tutor dei fiori” della Coldiretti per aiutare i cittadini a scegliere il fiore giusto per il proprio innamorato o innamorata e per svelare anche i segreti su come far durare più a lungo l’omaggio floreale una volta portato a casa.

Sempre al Mercato di Campagna Amica Ravenna sarà possibile acquistare una speciale ‘Love box’ con agriaperitivo (dolce o salato) creato dal cuoco contadino Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone in abbinamento ad una bottiglia di vino autoctono dell’Azienda Agricola Ravagli di Ragone. Un perfetto aperitivo contadino da asporto da gustare col proprio innamorato nella tranquillità di casa.

Inoltre, le strutture agrituristiche della provincia associate a Terranostra e Coldiretti offrono da sabato 12 a lunedì 14 specifiche proposte dedicate a San Valentino, con menù realizzati ad hoc e speciali pacchetti per vivere tra la natura la festa degli innamorati.