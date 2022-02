Si sono appena conclusi diversi lavori di manutenzione che hanno riguardato i cimiteri di Bagnacavallo e Villanova. In particolare nel cimitero di Bagnacavallo si è proceduto al ripristino dell’intonaco di parte del muretto perimetrale e alla sistemazione e al ripristino di parti delle grondaie e dei due pluviali per risolvere problemi di infiltrazioni d’acqua nei locali degli uffici al piano terra.

Presso il cimitero di Villanova è stato ripristinato l’intonaco del muretto esterno della zona vecchia, si è sostituita la cornice in pietra di una cella comunale ed è stata rifatta la guaina impermeabilizzante in copertura della cella comunale attigua.

Le opere sono state eseguite dalla ditta Cortesi Luigi di Bagnacavallo per un importo di circa 20.000 euro.

“Continua in questo modo con regolarità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Ravagli – la continua opera di manutenzione dei cimiteri del territorio bagnacavallese da parte del Comune per mantenere in stato di efficienza e decoro tutte le nostre aree cimiteriali. Nel corso nell’anno poi – anticipa l’assessore – verranno realizzati interventi molto importanti presso il cimitero di Bagnacavallo per potenziarne la capacità ricettiva”.