Mercabus, il servizio del Comune di Lugo per arrivare comodamente al mercato del mercoledì

Il Comune di Lugo ricorda che il mercoledì, quando la città ospita il mercato settimanale, è attivo il Mercabus.

È la navetta che collega il parcheggio del cimitero comunale e il parcheggio dello stadio al mercato in centro e le corse partono ogni quindici minuti dalle 7.30 alle 13. Il costo del servizio è di un euro (andata e ritorno) e i biglietti si possono acquistare a bordo del bus.

Il Mercabus ha, tra i suoi obiettivi, quello di facilitare la sosta delle auto nei grandi parcheggi vicini al centro della città, così da consentire ai visitatori del mercato di parcheggiare in tutta tranquillità ed è un valido modo anche per chi non dispone di un’automobile e vuole fare acquisti al mercato. Sul sito di Zaganelli bus sono pubblicate tutte le informazioni.