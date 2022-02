Le delibere approvate in Consiglio Comunale a Lugo

Nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale si è aperto con la celebrazione del “Giorno del Ricordo”. È intervenuto Fabio Todero, insegnante e ricercatore dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e esperto della storia del confine orientale. Dopo la sua relazione la discussione è stata arricchita dai contributi dei consiglieri: sono intervenuti il capogruppo del Gruppo Misto Fabrizio Lolli, il consigliere di Per la Buona Politica Silvano Verlicchi, la consigliera del Pd Paola Dalla Valle, il consigliere della Lega Romagna Salvini Premier Mattia Valgimigli, il capogruppo di Insieme per Lugo Stefano Scardovi, il capogruppo del M5S Mauro Marchiani, ha concluso il sindaco Davide Ranalli.

Il Consiglio ha poi approvato tre delibere. L’adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’adeguamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 è stato approvato con 18 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto Lolli) e due contrari (Lega Romagna Salvini Premier), l’immediata eseguibilità è stata approvata con lo stesso esito.

La delibera di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 è stata approvata con 18 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto Lolli) e due contrari (Lega Romagna Salvini Premier), l’immediata eseguibilità è stata approvata con lo stesso esito.

La delibera con cui il Comune di Lugo aderisce all’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (AESS) è stata approvata con 19 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, M5S, Gruppo Misto Lolli) e due astenuti (Lega Romagna Salvini Premier), l’immediata eseguibilità è stata approvata con lo stesso esito.

Il Consiglio ha infine affrontato le interrogazioni e le interpellanze.