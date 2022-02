Nuovo concorso pubblico per quattro assunzioni in Bassa Romagna: posti alle amministrazioni di Conselice, Fusignano e Russi

È online un nuovo bando per quattro posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Il concorso, bandito dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è valido per la copertura a tempo indeterminato di quattro profili professionali: due presso il Comune di Russi, uno presso il Comune di Conselice e uno presso il Comune di Fusignano.

Si tratta del primo di una serie di selezioni pubbliche finalizzate a integrare l’organico dell’Unione e dei Comuni con inserimento a tempo indeterminato. La Bassa Romagna è infatti costantemente alla ricerca di nuove figure professionali: persone motivate che vogliano essere protagoniste dei grandi cambiamenti che interessano gli enti pubblici, dalla crescente digitalizzazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), passando per una continua evoluzione dei servizi.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è formata da nove Comuni (oltre al Comune di Russi, ente convenzionato) e gestisce 29 funzioni conferite dai Comuni aderenti, rendendola uno degli enti di questo tipo più strutturati a livello nazionale. Si tratta di una realtà dinamica e in continua evoluzione, con l’obiettivo espresso di garantire un costante miglioramento dei servizi al cittadino e all’impresa, adeguandosi rapidamente alle esigenze sociali ed economiche del contesto locale e nazionale.

Le stesse procedure di assunzione sono considerate all’avanguardia nell’ambito del pubblico impiego: lo scorso aprile l’esperienza dell’Unione è stata presa come modello virtuoso nell’ambito di una conferenza della Camera dei deputati dal titolo «Il fattore umano: fare concorsi pubblici velocemente e bene», per presentare un rapporto sul tema delle selezioni pubbliche elaborato sulla base dell’analisi delle migliori procedure di assunzione nella Pubblica amministrazione a livello nazionale.

Per quanto riguarda il bando attualmente disponibile, il titolo di studi richiesto per accedere è un diploma di maturità di qualsiasi istituto scolastico superiore o un titolo estero equipollenti. Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di lunedì 14 marzo 2022; la tassa di iscrizione è di 10 euro. Tutte le informazioni per partecipare al bando, i requisiti necessari, nonché l’elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Bandi di concorso – Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale ai numeri 0545 38327/38328.