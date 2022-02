A Villanova e Bagnacavallo ritrovi per la pace e contro la guerra in Ucraina

Alla luce dei recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino la comunità bagnacavallese si è mobilitata per dire no alla guerra e riaffermare il valore della pace.

In particolare, sono promossi due momenti di ritrovo spontaneo domenica 27 febbraio dalle 11 alle 12 in piazza Tre Martiri a Villanova e martedì 1 marzo dalle 18.30 alle 19.30 in piazza della Libertà a Bagnacavallo.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Al presidio di Bagnacavallo, chi lo desidera potrà portare una candela o una luce a led e condividere un pensiero di pace. L’Amministrazione comunale ha inoltre esposto sulla facciata del Municipio la bandiera della pace.