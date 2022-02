Conselice. Partito corso di italiano rivolto agli stranieri per favorire l’inclusione

A Conselice è iniziato un corso gratuito di italiano per stranieri, organizzato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti della provincia di Ravenna (Cpia), in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e finanziato dal Fondo europeo asilo migrazione e integrazione (Fami).

Il corso dura 100 ore ed è indirizzato esclusivamente ai cittadini stranieri con più di 16 anni, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; si svolge nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 al centro sociale «Maurelio Salami», in via Silvio Pasi 4 a Lavezzola.

Alla prima lezione, che si è svolta mercoledì 23 febbraio, l’assessore Raffaella Gasparri ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale al gruppo guidato dal docente Mohamed Mohatet. Erano presenti anche Ilaria Santandrea del progetto “Tessere Legami” e Carla Ghirardini, presidente del centro Salami.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi allo sportello socio educativo del Comune di Conselice, in via Garibaldi 14, telefono 0545 986976.