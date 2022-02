Tre appuntamenti enogastronomici da veri intenditori al Mercato Coperto di Ravenna

Dalla Pinsa alle ricette tipiche del veneto, passando per le tecniche di vinificazione: il 27 e 28 febbraio e il 2 marzo arrivano tre appuntamenti enogastronomici al Mercato Coperto di Piazza Andrea Costa a Ravenn. Tre giorni per gustare il meglio dell’enogastronomia con forti richiami alla miglior tradizione regionale.

Si comincia domenica 27 febbraio, dalle 18, con ‘La pizza della domenica’. Questa settimana è tempo di Pinsa, rivisitazione di un’antica ricetta che risale al tempo dell’Antica Roma. Potremmo definire la Pinsa come l’antesignana dell’attuale pizza. È fatta con un mix di farine (frumento, farina di riso, di soia e pasta madre) con lievitazione di 48 ore. Le birre artigianali del birrificio del Molino Spadoni sono pronte per accompagnare questa antica proposta.

Lunedì 28 febbraio, dalle 20,30, appuntamento con Andrea Spada e il corso di degustazione e conoscenza del vino. Si parlerà di vinificazione in bianco, in rosato e in rosso, di macerazione carbonica, di tipi di spumantizzazione (metodo Charmat, metodo Classico e metodo ancestrale). Tecnica della degustazione con assaggio di 5 vini. Spada, già primo sommelier d’Italia e consulente sommelier per Casa Spadoni e Mercato Coperto, propone un corso aperto a chiunque ami il vino, una vera e propria palestra con il bicchiere in mano. Costi: singola serata € 40. I prossimi incontri si terranno il 7 e 14 marzo. Si ricorda l’obbligo di green pass rafforzato e mascherina ffp2.

Mercoledì 2 marzo alle 19,30 alle 22, nell’ambito del Gran Tour Gastronomico d’Italia, appuntamento con la cucina del 𝗩eneto. Il menù prevede 𝑃𝑎𝑡𝑒̀ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 mostarda 𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑅𝑖𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑣𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛 (𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎𝑛𝑎), 𝐵𝑢𝑠𝑠𝑜𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑧𝑎𝑏𝑎𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑎. Le proposte, a cura dello Chef Marco Cavallucci e della sua brigata potranno essere ordinate singolarmente e abbinate ai piatti del menu Romagna Terra e Mare. Per informazioni e prenotazioni cena 0544 244611 | 3428174898 | info@mcravenna.it