Davide Ranalli (Sindaco di Lugo) annuncia l’adesione del Comune all’associazione Città dei Motori

il sindaco Davide Ranalli ha partecipato, a distanza, all’evento nel quale l’associazione Città dei Motori ha siglato un protocollo d’intesa con l’Aeronautica Militare, in vista del centenario della fondazione di questa forza armata nel 2023.

Nell’occasione il sindaco ha annunciato l’adesione del Comune di Lugo all’associazione Città dei Motori che, sotto l’egida di Anci (l’Associazione dei Comuni Italiani), riunisce 35 comuni di 14 diverse regioni italiane e promuove la vocazione motoristica di questi comuni come veicolo di promozione turistica e culturale. Il presidente dell’associazione è il sindaco di Maranello (MO) Luigi Zironi.

Il sindaco è intervenuto collegandosi dalla sala del Museo Baracca dove si trova lo Spad in servizio alla 91a squadriglia caccia fra la fine del 1817 e l’inizio del 1918, biplano donato alla città di Lugo nel 1919.

“Mi piace sottolineare in questo contesto un connubio felice perché, quando l’Aeronautica festeggerà il suo centenario noi festeggeremo i cento anni dal dono che la madre di Baracca, la contessa Paolina Biancoli, fece a Enzo Ferrari. Quel cavallino rampante, simbolo dei velivoli del figlio, che Ferrari poi adattò su sfondo giallo trasformandolo in un’icona conosciuta in tutto il mondo. Questo fatto è uno dei motivi che ci portano ad aderire all’associazione Città dei Motori e ad annunciarlo proprio oggi, nell’occasione della firma di questo protocollo”.

Il sindaco ha ricordato che il Comune di Lugo partecipa anche all’associazione Città dell’aria di cui lui stesso è vicepresidente.