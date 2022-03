A Cotignola realizzata una canalina scivolo per rendere le scale a portata di bicicletta

Una nuova canalina scivolo permette di muoversi più agevolmente in bicicletta nel centro di Cotignola. L’opera, appena realizzata, consente infatti di condurre a mano agevolmente le biciclette lungo la scalinata tra via Matteotti e il sovrastante parco della Rimembranza, mettendo in collegamento due punti del centro che si trovano su diversi livelli.

La canalina, in acciaio zincato e larga 20 cm, è corredata di apposita segnaletica ed è dotata di una fascia di illuminazione a led che la rende facilmente utilizzabile anche nelle ore notturne.

Questo intervento fa parte dei lavori di riqualificazione dello spazio urbano di via Giacomo Matteotti e sarà seguito nei prossimi mesi da ulteriori opere per il miglioramento della mobilità sostenibile nel centro urbano.