Giovecca di Lugo. Nell’area verde Gaspare Criscimanno una nuova panchina rossa

Da domenica 6 marzo una nuova panchina rossa arricchisce Lugo e le sue frazioni. In questo caso la panchina, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, si trova nell’area verde Gaspare Criscimanno a Giovecca. La panchina è stata installata grazie alla Consulta di Giovecca- Frascata – Passogatto ed è stata inaugurata dall’assessore alla Scuola Luigi Pezzi alla vigilia dell’8 marzo.

Per la Giornata Internazionale della donna la Biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo ha organizzato due appuntamenti.

Il primo si terrà proprio in occasione dell’8 marzo e riguarda la presentazione alle 17 di “Danzare sul filo: strategie di equilibrio tra lavoro e vita privata”, una riflessione a cura della psicologa Giovanna Cioccolanti sull’occupazione femminile, per capire quali siano attualmente gli ostacoli a una piena realizzazione professionale delle donne e quali strategie si possano mettere in campo per riuscire a migliorare la conciliazione casa-lavoro.

Giovedì 31 marzo verrà presentato il libro “El modo ancor m’offende” di Maria dell’Anno (San Paolo, 2022): una raccolta di racconti dedicati a donne vittime di femminicidio, tra le quali la ravennate Francesca Da Polenta. L’autrice dialogherà con Nadia Somma dell’associazione Demetra – Donne in aiuto.

La Giornata Internazionale della donna viene celebrata con tante iniziative nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, l’elenco completo è visibile qui.