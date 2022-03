Cittadinanza solidale verso i profughi ucraini ad Alfonsine: il plauso dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Alfonsine ringrazia la comunità alfonsinese per la solidarietà dimostrata nei confronti della popolazione ucraina.

“Fin dal primo giorno di guerra, abbiamo ricevuto e raccolto numerosissime disponibilità da parte di privati cittadini, associazioni, negozi e aziende, disposte ad aiutare in più modi i profughi attesi – ha raccontato il sindaco Riccardo Graziani -. Tante famiglie hanno compilato il modulo messo a disposizione dai servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per esprimere la propria disponibilità ad accogliere i profughi, altri si sono prodigati per la raccolta viveri e altri beni di prima necessità che sono stati recapitati nei punti di raccolta o distribuiti per il tramite della Caritas alfonsinese. Alcune associazioni e la parrocchia stanno poi organizzando servizi per i profughi ospitati ad Alfonsine per consentire loro un’integrazione sul territorio”.

“Ogni volta che è necessario unire le forze e rimboccarsi le maniche per aiutare chi è in difficoltà, i cittadini alfonsinesi non si tirano mai indietro – ha rimarcato il sindaco -. Mai come in queste situazioni lo spirito di solidarietà e sostegno reciproco sono in grado di fare la differenza: per questo ringraziamo di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono prodigati e si stanno prodigando per aiutare chi ha più bisogno”.