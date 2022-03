Storia di Beatrice, che lascia il lavoro d’ufficio per trasformare la casa della nonna nel laboratorio di pasta fresca “Cappelletto 82”

Gli studi di ragioneria l’avevano indirizzata verso un lavoro di ufficio, che però con il passare del tempo non le dava soddisfazioni. Per Beatrice Miserocchi era giunto il momento di voltare pagina e affrontare un nuovo percorso lavorativo, in grado di darle felicità e soddisfazioni. Il percorso era già ben definito nella sua mente: un ritorno al passato nella casa della nonna a fare cappelletti e la pasta fresca per la famiglia.

Beatrice in laboratorio, coi genitori, anche loro nella "squadra del matterello"

In foto: Beatrice mostra l’orto, curato dal suo papà, da cui crea le sue prelibatezze

Detto. Fatto. Terminati i lavori logistici, la sala dove Beatrice passava le giornate con la nonna in breve tempo si è trasformato in un laboratorio di pasta fresca, quell’attività che aveva sempre sognato di portare avanti. E’ nato così “Cappelletto 82”, laboratorio a Russi che da vita a tanta pasta fresca, tradizionale e alternativa, in cui Beatrice da sfogo ad abbinamenti originali, grazie anche all’orto di fianco a casa in cui coltiva ogni tipo di ortaggi.

In foto: Beatrice con Matteo della Sartoni tartufi

E l’idea di abbinare la pasta e in particolare modo il suo Re, il cappelletto, con altri ingredienti l’ha portata a creare un evento in questo fine settimana dedicato al tartufo. Grazie alla collaborazione di Sartoni tartufi di Brisighella, Beatrice ha creato l’evento “Il sabato del tartufo”, per proporre la sua pasta fresca con nuove e originali aromatizzazioni.

Beatrice, partiamo dall’inizio. Avevi un posto di lavoro d’ufficio, ma nella testa e nel cuore c’era la voglia di intraprendere una tua attività che ti rendesse felice, vero?

Assolutamente si. Il lavoro d’ufficio non mi dava soddisfazioni, nella mia testa c’è sempre stata la passione per la pasta, passione dettata da mia nonna fin da quando ero piccolina. Era un chiodo fisso che oggi è divenuto realtà

In pratica un tuffo indietro nel passato?

Certamente. Le stesse cose che facevo con mia nonna e nello stesso luogo

In questi due anni di attività hai sempre cercato di proporre oltre alle cose tradizionali anche piatti alternativi e originali. Perché?

Cerco sempre di proporre nuovi piatti, di trasmettere la passione che ho per questo lavoro. Paste diverse con ripieni diversi, sfrutto molto i prodotti che il mio orto mi dona nel corso delle varie stagioni. Fra i piatti più riusciti ci sono i tortelli con mortadella e pistacchi, tortelli con mandorle e pinoli, lasagne ai carciofi, le paste alle ortiche, le lasagne pesto pinoli e burrata

Fino ad arrivare a questo fine settimana dove hai dato vita al connubio pasta e tartufo. Com’è nata l’idea?

L’idea è sempre la stessa, proporre nuove paste. L’amicizia con Matteo Sartoni mi ha portato a creare alcune paste accoppiate con questo prelibatissimo ingrediente. In questo fine settimana ho dato vita a cappelletti e strozzapreti ripieni di tartufo, lasagna con porcini e fonduta e i fagottini tartufati. Ho creato questo evento per permettere a tutti quanti di conoscere le paste aromatizzate con il tartufo, e sono molto soddisfatta di quello che ho creato

Ma per creare tutte queste prelibatezze bastano solo le tue due braccia?

Assolutamente no. Nella squadra del matterello ci sono in pianta stabile anche i miei genitori. Mio padre si prende anche molto cura dell’orto, lui produce e io invento. Siamo un grande team.

Testo e foto di Gianni Zampaglione