Grande solidarietà dalla Bassa Romagna all’Ucraina: raccolti da Enpa di Lugo 800 kg di alimenti e medicinali per gli animali

Grandissima partecipazione da parte della cittadinanza per la raccolta di alimenti e medicinali per gli animali e le persone vittime della guerra in Ucraina. “Ringraziamo di cuore tutti i cittadini – racconta Elio Geminiani presidente della sezione Enpa di Lugo – che in meno di una settimana ci hanno permesso di raccogliere oltre 800 kilogrammi di alimenti e medicinali per gli animali ed indumenti per bambini ed adulti. Non ci aspettavamo un’ondata così grande di solidarietà e per questo ringraziamo le attività Villaggio Natura, La Ciotola d’Oro e Agri Idea che hanno messo a disposizione prodotti a prezzi scontati per favorire la raccolta”.

“Tutta la merce – prosegue Geminiani – è stata suddivisa, etichettata ed inscatolata per facilitare il lavoro di smistamento in loco. Sono arrivati anche dei disegni realizzati da bambini che abbiamo inviato assieme all’altra merce”.

La raccolta cibo organizzata dai volontari Enpa prosegue fino a sabato 26 marzo quando nuovamente verrà consegnato tutto a Verona per il successivo trasporto.

Domenica 20 marzo nell’Hub di Verona è arrivato il maxi invio di aiuti diretto lunedì 21 marzo a Tulcea (Romania) dove i beni verranno custoditi in un deposito per la successiva distribuzione a cura dei volontari ucraini di Odessa e delle zone circostanti. Gli stessi volontari arriveranno al confine tra Ucraina e Romania scortati dai militari ucraini.

“E’ un ulteriore elemento di protezione per queste persone coraggiose alle quali va tutta la nostra riconoscenza. Con questa raccolta – conclude Geminiani – speriamo di portare un pò di speranza ed alleviare la difficoltà dei nostri amici Ucraini”.