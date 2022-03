Parte il Russi International Street Food: i migliori food truck in piazza Farini per un weekend da leccarsi i baffi

Da venerdì 25 marzo a domenica 27 marzo, in piazza Domenico Antonio Farini a Russi sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

Impareggiabili in quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro impatto estetico, i truckers proporranno i propri piatti, veicolatori dei sapori unici del territorio, piatti “gourmet”, preparati e serviti al momento. Il festival sarà espressione delle tante varietà di cibo passando dalle antiche tradizioni per giungere alle più moderne tendenze. 3 giornate da trascorrere in compagnia.

Una filosofia racchiusa in un’immagine, un simbolo, unico e inimitabile. Street Festival celebra la strada, che diventa così spazio per socializzare, espressione di un territorio, anch’esso unico e inimitabile. Una manifestazione con entrata gratuita che offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza insolita caratterizzata dal cibo e le sue tante contaminazioni: un vero e proprio “Food immersion”.

Misure Emergenza Epidemiologica:

La manifestazione seguirà le disposizioni recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate dal Governo che saranno imposte durante il periodo interessato. Come previsto dal decreto legge n. 105

I SERVIZI:

Servizio Bar

Birreria Leffe

Enoteca

Area Giochi per bambini

L’info point all’entrata darà a tutti i partecipanti le informazioni sul cibo ed i food truck le iniziative nei 3 giorni del festival.

Servizio Parcheggio

Servizio Bagni

PROGRAMMA: