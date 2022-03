Nelle scuole primarie della Bassa Romagna riparte la campagna “Siamo nati per camminare”

Il 28 marzo riparte anche in Bassa Romagna «Siamo nati per camminare», la campagna regionale per la mobilità sostenibile sui percorsi casa-scuola e che giunge quest’anno all’undicesima edizione; Si tratta di una campagna promossa e coordinata dal Centro tematico regionale educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione Emilia-Romagna, col supporto della rete dei Ceas (Centri di educazione alla sostenibilità).

La campagna è ideata e coordinata dal Ceas Centro Antartide con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, alla quale i Comuni della Bassa Romagna aderiscono da tempo con il proprio Ceas e la sede operativa Casa Monti. Le azioni sui percorsi casa-scuola interesseranno 102 classi delle scuole primarie dei Comuni dell’Unione (quasi il doppio dello scorso anno, quando furono 63), per un totale di 2.113 studenti e sono finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile.

Le classi che si muoveranno nel modo più sostenibile per recarsi a scuola ogni mattina, da lunedì 28 marzo fino al 9 aprile, saranno invitate a un evento finale. Il tema di quest’edizione è la strada come spazio di gioco, per stimolare la socialità e lo sviluppo psicofisico dei bambini, riflettendo sul contesto urbano come fattore determinante per la qualità della vita dell’intera comunità. Alle classi che aderiscono verrà anche proposto di inventare e progettare dei giochi in strada in prossimità delle scuole o lungo i principali percorsi casa-scuola, durante gli eventi locali che caratterizzeranno la campagna.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sul sito del Ceas Bassa Romagna.