A Massa Lombarda dal 1° aprile in vendita le uova solidali dello IOR

Da venerdì primo aprile, in Via Vittorio Veneto 55, parte la vendita delle uova di Pasqua solidali. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo – IOR per le attività che svolge in campo oncologico. Il progetto è organizzato dall’associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda e le uova resteranno in vendita fino a domenica 17 aprile.

L’iniziativa dal titolo “La Pasqua più dolce, perché un uovo non vale l’altro” è organizzata dall’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Per ulteriori informazioni contattare lo Ior – sede di Massa Lombarda (via Vittorio Veneto 69) al numero 338 3096394.