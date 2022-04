Bassa Romagna: assegnazione alloggi di Edilizia residenziale pubblica, pubblicate le graduatorie provvisorie

Il Servizio Vulnerabilità Sociale, Casa e Politiche Abitative dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna, attraverso l’Acer di Ravenna, ha pubblicato le graduatorie provvisorie per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Le graduatorie sono pubblicate sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Guida ai Servizi – Sociale – Casa.

Entro le ore 13 del 3 maggio 2022 è possibile inoltrare la richiesta di riesame della domanda per ottenere il riconoscimento di condizioni non attribuite in prima istanza, utilizzando il modulo messo a disposizione nella sezione assieme alle graduatorie.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Casa ai numeri 0545 38509-38338-38459.